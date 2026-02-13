Ma avete visto che su eBay vendono l’orologio esclusivo dei volontari delle Olimpiadi Milano-Cortina? È uno Swatch in edizione limitata e ora costa oltre 200 euro

Omega è infatti official timekeeper dei Giochi di Milano Cortina, ma è anche parte del gruppo Swatch. Così la casa svizzera ne ha approfittato per lanciare due modelli esclusivi. Un cronografo in omaggio al mondo dello sport e un classico Gent, lo Swatch che è diventato icona a partire dal 1983. Ma anche un orologio esclusivo al polso dei volontari di Milano Cortina. Proprio questo ha mandato fuori di testa i collezionisti di orologi. Un pezzo unico, non in vendita e legato a un evento mondiale. L'orologio Swatch blu petrolio ha già raggiunto vette di quasi 600 euro, e su eBay è ora reperibile per circa 200 euro.

La Fondazione Milano Cortina è corsa ai ripari, inviando comunicazioni via mail per arginare il fenomeno: ”L'uniforme è un kit esclusivo riservato a chi partecipa ai Giochi e (...) non può essere venduta, anche parzialmente”. Un monito che non sembra però aver sortito l'effetto sperato, visto che gli shop online sono invasi da orologi, tute e cappellini. Sui gruppi Facebook dei volontari la questione ha già scatenato polemiche: “Cose già viste prendere divise e poi non presentarsi e addirittura vendere tutto. [...] Lo schifo c'è dappertutto purtroppo” ha commentato una volontaria. Beh magari i volontari che stanno vendendo i loro pezzi saranno più ricchi di qualche centinaio di euro, ma certo più poveri di quello che rende davvero speciale un'Olimpiade, anche per i non atleti. Lo spirito di unione, di appartenenza, la sensazione di avere il mondo riunito in qualcosa di grande, e questo non può finire all'asta su eBay.