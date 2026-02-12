Pietro Sighel vince l’oro, si volta al traguardo e fa incaz*are tutti a Milano Cortina: “Arianna Fontana? Chi la conosce”. Ecco il trash talker dello short track alle Olimpiadi

Sighel con i pattini ci è nato sul lago di Pinè, in Trentino. Il nonno Mario è stato uno dei precursori del movimento del pattinaggio di velocità nazionale. Il padre Roberto è stato il campione italiano più titolato di sempre e ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, mentre anche la sorella Arianna è una pattinatrice di livello internazionale. Ora i geni della famiglia Sighel sembrerebbero aver creato un vero campione.

Ma Sighel non vuole essere solo forte in pista, vincere le medaglie, vuole fare di più. Il suo obiettivo è portare lo short track al grande pubblico: “È uno sport televisivo, spettacolare, con tutte le carte in regola. Servirebbe solo qualcuno che ci creda davvero”. Forse la sua allora non è arroganza, è trash talking, è un modo per far parlare di sé e del suo sport. “Con l’esultanza non volevo mancare di rispetto a nessuno. Solo degli idioti possono pensare che fosse una presa in giro. Il mio sport ha bisogno di visibilità: voglio portarlo nelle case degli italiani come fece Valentino Rossi con le moto. È il mio idolo assoluto”. Ma vi ricordate cosa si diceva proprio del Dottore all'inizio della carriera? Delle sue esultanze, i travestimenti e le scenette. Per non parlare del rapporto con i più “anziani”, Biaggi e Gibernau su tutti, altro che il battibecco Sighel-Fontana. L'azzurro che taglia il traguardo di spalle è Totti con la maglia “Vi ho purgato ancora”, è Messi che mostra la maglia sotto la curva. È adrenalina pura, sana guasconeria. E allora non gli rompete le pa**e. Perché questo Pietro Sighel è la personificazione dello short track, uno sport all'arrembaggio, da coltello fra i denti, sempre in bilico sul filo della lama. Un personaggio carismatico, un antieroe sui pattini. Arrogante e spavaldo, ma anche veloce, velocissimo. Questo Pietro Sighel o lo ami o lo odi.