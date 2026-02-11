Il Super G italiano a Milano Cortina è una delusione. Interviene Piero Gros a MOW: “Una gara un po' così. Ecco cosa manca a Franzoni”. E sulle Olimpiadi, Vonn e Odermatt ha le idee chiare

Piero Gros, che gara è stata?

È stato un Super G un po' anomalo. Mi sembrava più un gigantone che non un Super G, anche se la velocità è sempre elevata, quindi credo che siano stati avvantaggiati un po' i primi numeri. Però poi alla fine von Allmen è davvero in formissima mentre Odermatt non è più quello che era prima.

Franzoni ha sbagliato a metà, altrimenti era a medaglia, tre decimi in meno e sarebbe stato sul podio. Ha sciato male a metà percorso, ha preso sei decimi sulla Carcentina. Non ho visto particolari errori probabilmente avrà sbagliato qualche linea, qualche curva. Era con i migliori ma qui contano le medaglie e basta.

Tra l'altro Carcentina che per Franzoni era stata fatale anche in Discesa per l'oro....

Sì, diciamo che quello è il passaggio più difficile, quello che crea più problemi perché è una diagonale ghiacciata e quindi devi farlo sempre veramente bene. Io non ho visto particolari errori ma probabilmente più un po' di indecisione, qualche linea più larga. Basta fare un metro in più e subito si perdono quei due o tre decimi. Ma non è che doveva dimostrare niente, ripeto forse i primi numeri erano un po' più avvantaggiati e quindi è stata una gara un po' così insomma... Anche von Allmen ha veramente fatto fatica, ha dovuto tirare fuori tutta la sua classe. Odermatt ha sbagliato sul finale dove di solito recupera o comunque non perde, invece non è stato brillante come al solito.