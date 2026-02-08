Non rompete il ca**o a Lindsey Vonn e ai medici che l'hanno fatta gareggiare alle Olimpiadi. Cade dopo 14 secondi e si fa male ma questo è il senso dello sci e non dovevano distruggerle un sogno

Forse non doveva scendere? Già imperversano le polemiche a pochi minuti dalla caduta. Secondo qualcuno non avrebbero dovuto permetterle di gareggiare, troppo pericoloso. Come ci ha spiegato qualche giorno fa il dottor Castellacci: “Ci sono stati casi di atleti che hanno gareggiato con il crociato rotto. Ma sicuramente in fase cronica, non in fase acuta. Con il ginocchio sfiammato. Qui l'anomalia è che è in fase acuta. Si è appena rotto e cerca di recuperare”. Ma ci ha spiegato anche che: “Usando un tutore articolato e sapendo che gli sciatori hanno dei muscoli estremamente potenti, può provare a gareggiare". Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta, anche se le ha già vinte una volta. È stato un all in, è andata male. Sarebbe stato ingiusto da parte del Comitato Olimpico spezzare sul nascere il sogno di Vonn se gareggiare era teoricamente possibile. Dal lato dell'americana è stato sicuramente folle, ma quella follia che è il motore dello sport. Soprattutto nelle discipline di velocità, si sa, la medietà non paga. Tutto o niente, in questo caso è stato niente. Ma è per imprese come queste che guardiamo lo sport, e solo coloro che hanno coraggio di tentarle possono scriverne la storia. E allora, lasciatela in pace. Anzi, grazie Lindsey Vonn perché se a 41 anni ancora hai il coraggio di scendere con le ginocchia andate vuol dire che nello sport c'è ancora spazio per l'epica.