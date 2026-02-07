Lindsey Vonn, crociato rotto prima delle Olimpiadi o esagerazione? La frecciata di Goggia: “Ai posteri l’ardua sentenza”. E Brignone: “Se fosse un problema grave non sarebbe qui”

“L'infortunio di Vonn? Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui, perché dopo tre giorni ero con le stampelle. O meglio, su una sedia a rotelle”. Sembra dunque totalmente irrealistico, suggerisce Brignone, che la fuoriclasse americana sia qui in Italia sulle sue gambe. Al di là della frecciata, Federica ha detto che la rivale “è sicuramente una grande donna e ha un grande coraggio”. Testa alla gara, quindi. Sui social il dott. Brian Sutter, esperto di medicina sportiva, aveva scritto in un post: “Non credo sia stata rottura del crociato come tutti stanno pensando”. Se Vonn non aveva risposto alle due sciatrici azzurre, diversa è stata la reazione dopo l’uscita di Sutter: “Il mio legamento crociato anteriore funzionava perfettamente fino a venerdì scorso. Solo perché a te sembra impossibile non significa che non sia possibile. Sì, il mio legamento crociato anteriore è rotto al 100%. Non l'80% o il 50%. È andato al 100%”.