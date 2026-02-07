Pierfrancesco Favino è Infinito. Anche alle Olimpiadi si parla di guerra e politica, ma Leopardi ci concede un attimo sospeso

Cappotto grigio, lungo, cade morbido sulle spalle di Favino sopra un completo in lana, camicia jersey chiara e una cravatta leggera in seta. Tutto Giorgio Armani. L’infinito viene letto sulla musica di Giovanni Andrea Zanon e dello Stradivari del 1716 ricavato dagli alberi della Val di Fiemme. Favino ha gli occhi che guardano in alto, cammina calmo nella pausa dai rumori di San Siro. Inevitabile che si parli di politica, il mondo corre, le guerre proseguono. Ci sono pochi istanti sospesi che possiamo permetterci. C’è chi dice che tutte le arti in realtà derivino dalla poesia. Altri riconducono tutto alla musica. Un violino Stradivari e L’infinito, insieme, provano a rimandare a quell’origine variabile. Sono i Giochi olimpici, luogo e tempo di chi guarda lontano, a traguardi possibili. Pierfrancesco Favino legge e interpreta Giacomo Leopardi, e in quelle poche parole ci godiamo un attimo sospeso.