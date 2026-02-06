Ok ma chi è Marco Balich? Un figo totale, genio italiano e direttore creativo della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina: il Compasso d'Oro, le sedici cerimonie olimpiche e il concerto dei Pink Floyd a Venezia

Una cerimonia che Balich definisce “Sobria, con meno tecnologia e più umanità”. Un ritorno all'analogico, che attraverserà tre pilastri. “Per un terzo raccontare l’Italia, cosa vuol dire Italia e cosa può comunicare all’estero. Per un terzo l’accelerazione degli atleti, quindi un racconto molto sportivo. E per un terzo uno statement sulla pace, sull’armonia, sul dialogo tra i popoli”. La pace, principio cardine dello spirito olimpico che in questa edizione dei Giochi è quantomai negli ultimi tempi centrale. Orgoglio nazionale, ma non nazionalismo: “Vedo giovani americani fare i Maga, innamorarsi del gesto forte. Uguale per russi, cinesi. È la parte negativa della grandezza: può affascinarti anche quella sbagliata”.

Un momento irripetibile partorito dalla mente di Marco Balich. Se gli chiedete che lavoro fa vi risponderà: “Creo spettacoli per centinaia di milioni di persone”. E mentre nel mondo l'organizzazione spesso non fa rima con Italia il numero uno al mondo nei grandi eventi è italianissimo. La sua regola? “La curiosità. Assorbire più cose possibili: non pensare che una volta che hai visto la Biennale, Sanremo, gli Oscar e il Met Gala, hai visto tutto. L’emozione è ovunque: in una recita scolastica, in una messa gregoriana, in un rito pagano, in un rave con l’ayahuasca. È dappertutto”. E forse il segreto sta proprio qui, nel racchiudere il mondo fra scenografie e fuochi d'artificio.