Marc Marquez a Sepang ha solo un’incognita, che non è la forma fisica: “Avrei pagato per un test così”. E sui rivali e la nuova Ducati…

In generale, la sensazione è che la GP26 sia un grosso passo in avanti. La moto va forte, e le simulazioni di gara l’hanno confermato, anche se Marc - quantomeno a parole - è rimasto volutamente molto cauto: “Abbiamo migliorato alcune aree, ma con una base solida cerchi progressi altrove. Il grip in pista è incredibile, ma va capito meglio in gara. L’importante è che mi sia sentito bene sin dal primo giorno. In Ducati hanno fatto un buon lavoro, sono riusciti a introdurre cose nuove anche se piccole: è per questo che sono arrivati dove sono adesso e hanno avuto la moto più dominante del campionato negli ultimi anni”. E sui valori in campo non ha dubbi, predicando pazienza: “L’anno scorso, Aprilia ha colmato il divario e quest'inverno hanno spinto un po’ di più per continuare a migliorare. Sono sempre cauto e ogni anno è diverso. Il 2025 era il 2025, il 2026 sarà il 2026”.

L’unico vero dubbio riguarda l’aerodinamica della GP26, su cui continuerà a lavorare in occasione dei test in Thailandia, gli ultimi del prestagione: “Con il nuovo pacchetto cambia il bilanciamento. Stamattina ho provato una modifica e sono caduto in curva 1, fortunatamente andavo piano. So che è buono, ma è difficile adattarsi e serve una mente aperta”.