Ducati Aruba e il rosso più pe(n)sante: Nicolò Bulega e Iker Lecuona pronti a “farsi male” come due già “condannati al meglio”

Essere favoriti, però, genera solitamente poca empatia. Concede spazio zero alle narrazioni romantiche. E diventa una condizione personale in cui la pressione non arriva dagli altri, ma si forma dentro. La psicologia lo spiega in maniera cruda: quando l’aspettativa è massima ci si ritrova costretti a difendere ciò che si è prima ancora di scoprire ciò che si potrebbe diventare. E pure un compagno di squadra nuovo, appena arrivato, è necessariamente qualcuno di pericoloso, con Bulega che, però, gioca la carta dell’esperienza e del pilotese: “Io ci metto sempre il massimo. Iker? Una risorsa”.

Una risorsa che, però, avrà a disposizione la stessa arma. Quella che per tutti è migliore. Quindi una risorsa a armi pari che, in più, si porta dietro anche la fatica di anni tremendi. “Questa è l’opportunità più grande della mia carriera – dice lo spagnolo - Se non dovessi farcela ora, la responsabilità sarebbe tutta mia. Non ho più scuse”. Brutalmente onesto, verrebbe da dire. La Panigale è “fantastica, ma se forzo vado più piano. Devo imparare a trattarla perché non è neanche paragonabile alla Honda che ho guidato negli ultimi anni”. Sembra Eschilo, “l’eccesso diventa facilmente nemico”, ma è Lecuona, l’altro dei due “condannati al meglio” insieme a Nicolò Bulega. Tutti e due dovranno imparare, in questo 2026 – ma lo stanno già sicuramente facendo – che quella vecchia massima di Eschilo sull’eccesso vale pure per l’eccesso di pronostico. Di favore. Di certezze.