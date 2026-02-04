Pecco Bagnaia vuole il comeback della vita? “Mi dà gusto, me la sono sempre vissuta bene”. E a Sepang sulla nuova Ducati è chiaro

È sereno, lucido, merito di una quadra verosimilmente trovata in sella alla Ducati. A Sepang ha provato un nuovo pacchetto aerodinamico che gli è piaciuto, nonostante qualche prova in più non avrebbe guastato: “Ieri tutto era abbastanza chiaro, ma sicuramente lo riproverò. Marc avrebbe dovuto farlo oggi ma non l’abbiamo potuta sfruttare, quindi vediamo domani mattina o domani pomeriggio. Per confermare, visto che devono partire le produzioni, serve che sia tutto estremamente chiaro”.

Un’altra prova, poi, sarà quella di scendere in pista con una moto laboratorio, un mix tra la GP25 e la GP26, come fatto da Alex Marquez: “È simile a quella che ho provato l’anno scorso a Valencia, ma sarebbe importante riuscire a riprovarla”. Nonostante le modifiche fatte, però, le sensazioni positive non sono cambiate e la base per la prossima stagione, quindi, non dovrebbe subire stravolgimenti: “Quando le cose vanno bene, di solito non sono uno che cerca l’impossibile. Sono abbastanza tranquillo e sono dell’idea di toccare il meno possibile. Questo test è da tenere in considerazione, anche se per me quello della Thailandia sarà più importante”.