Disastro a Sepang per Fabio Quartararo: caduta, dito rotto e test già finiti. Ma il vero problema è (ancora) la Yamaha: “Non sono fiducioso, siamo lontani”

La M1 - quantomeno per ora - fatica, ma il francese è sicuro di essersi già adattato allo stile di guida richiesto dal nuovo motore: “Ho capito subito dove dovevo cambiare, dove dovevo adattarmi in modo diverso. Però penso anche che la nostra V4 non sia esattamente come le altre. C’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto in inserimento, trazione, elettronica, grip, potenza; ci sono molte cose da sistemare”.

Tornato in sella per l’ultima ora e mezza della giornata nonostante gli acciacchi, il francese è stato poi anche fermato da un problema tecnico. Dalla moto è uscito del fumo, ma nulla avrebbe a che fare col nuovo motore: “Non lo abbiamo rotto, abbiamo avuto un problema di elettronica. Ho visto anch’io una foto con il fumo, ma non era il motore e per fortuna era alla fine di questo pomeriggio. Sta di fatto che anche nel pomeriggio siamo riusciti a fare solo pochi giri”. Un inizio disastroso, l’esatto opposto di ciò che sarebbe servito. E alla vigilia di una stagione cruciale, nonostante ogni cambiamento la fatica sembra essere la stessa che ha caratterizzato gli ultimi anni.