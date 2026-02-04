Prendi i popcorn, in MotoGP vedi tutto Gresinix! Nadia Padovani: “Sono felice di quanto fatto dalla morte di Fausto, voglio soprattutto che lui sia orgoglioso”

A dirigere i lavori in un elegante tailleur nero c’è Nadia Padovani, Donna Nadia. “Chiaramente nel festeggiare questi 30 anni penso anche al passato, a tutto quello che ha fatto Fausto nel motomondiale. E quando ho visto il video… è stato molto emozionante”, ci ha detto subito. E ancora: “Questo è un percorso della Gresini: l’ha fatto lui e ha fatto molto, poi dopo la sua scomparsa ci siamo ritrovati tra le mani questa potenza nel motomondiale. Anche se è un team privato. Il nostro è solo un proseguire quello che forse avrebbe fatto”.



Quando le abbiamo chiesto perché il Team Gresini è diverso dagli altri lei ha risposto così: “Non lo so, prima di tutto forse perché consideriamo le persone all’interno del team. Prima viene la persona, poi i professionisti, i piloti e tutto il resto. Non ci aspettavamo di riuscire a fare tanto. Sono molto felice del percorso fatto dalla morte di Fausto, perché l’ho fatto soprattutto perché lui sia orgoglioso del suo team e di me. Il mondiale? quello è un sogno che abbiamo nel cassetto. Ci piacerebbe aprirlo, vediamo. Poi come sempre arrivi a fine anno e pensi a cosa farai, ti chiedi se quello che arriva sarà bello come quello passato”.



Per chiudere, memori delle ultime stagioni e del fatto che migliorare stia diventando sempre più difficile, Nadia ha fatto un passaggio sulle sue aspettative sui piloti: “Beh… ad Alex chiederò di chiudere nella top 3! Fermin invece nella top five. Ci dispiace molto che si sia fatto male e speriamo che torni forte quanto prima, ha ancora un grande margine”.