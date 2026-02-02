L’ambasciatore Michele Masini a MOW: “Vogliamo continuare con Ducati, i risultati parlano chiaro”. E poi su Alex Marquez, il recupero di Aldeguer e Nadia Padovani…

A guidarla sarà Alex Marquez, che alla nuova stagione ci arriva carico di aspettative, le stesse che tutto il team Gresini ripone sul 2026: “Sono super orgoglioso che la prossima stagione sarà la 30esima in MotoGP”, ci spiega sorridente Masini. “Mi aspetto di ripartire da dove abbiamo finito l’anno scorso, senza strafare. Come sempre, si comincia da zero, sarà importantissimo stare con i piedi per terra. Quest’anno abbiamo qualche strumento in più per Alex Marquez, grazie al supporto di Ducati Corse che ci ha fornito la GP26 ufficiale, e sappiamo di avere qualcosina in più anche con Fermin Aldeguer quando tornerà, perché nel 2025 era tutto nuovo per lui”.

Quello di avere una moto factory nel box è un traguardo che ripaga gli sforzi fatti finora, stagione dopo stagione, nonostante in termini di approccio al lavoro non cambierà nulla: “Per prima cosa il pilota deve esprimere le proprie sensazioni, in secondo luogo il costruttore effettua lo sviluppo basandosi anche su quei pareri. Ma dal lato nostro, quello di Gresini Racing, non deve cambiare nulla in termini di approccio. Avremo solo più strumenti per adattare la moto ad Alex. Non ci dobbiamo riempire la testa di cose, abbiamo tutte le potenzialità con i nostri ingegneri per dargli la moto migliore possibile”.