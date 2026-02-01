Tutto quello che abbiamo capito dallo Shakedown di Sepang: tempi, rookies, la guerra italica, la MotoGP 850 e il mercato piloti

Per praticità, ma pure per una sorta di metodo Marie Kondo, abbiamo pensato di dividere gli argomenti del test in quattro categorie. La prima: i tempi. A chiudere davanti a tutti è Aleix Espargarò con la Honda, autore di un 1:57.173 e seguito da suo fratello Pol con la KTM in 1:57.299. Il che è positivo in un senso e non troppo in un altro, perché fermare così il cronometro significa aver ampiamente cercato i risultati, magari montando una gomma morbida di prima mattina - quando le temperature lo consentono e con la pista gommata da due giorni di lavoro - per poi spingere con qualche giro da qualifica. Quindi bene per il potenziale, meno bene se pensiamo che non tutti hanno avuto quest’urgenza.



La seconda categoria la dedichiamo all’impegno, in cui trionfano Yamaha e KTM. I blue, complice il fatto che rimangono l’unica squadra del campionato con concessioni di tipo D, hanno potuto schierare tutta la loro potenza di fuoco: Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso per il test team, Fabio Quartararo e Alex Rins con il Team Ufficiale nonché, per finire, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu con Yamaha Prima Pramac. Come ci ha raccontato in esclusiva Paolo Pavesio, Managing Director di Yamaha, la squadra è passata dall’avere due moto col V4 a portarne in pista dieci. KTM invece si conquista il posto grazie al fatto che, oltre a Pol Espargarò e Dani Pedrosa (Il test team più veloce al mondo?) ha schierato anche Mika Kallio con la MotoGP 850. Su questo però torneremo più avanti. Continuiamo invece con la rassegna sullo Shakedown e parliamo dei rookie accomunati da un passaporto esotico e il numero uno nel campionato di provenienza, nella fattispecie Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu: il brasiliano fa meglio (1:58.338), migliorando di circa un secondo al giorno, mentre il turco è relativamente più indietro (1:58.465) ma, come detto, si tratta solo di test, oltre al fatto che la pista per lui è assolutamente nuova. Ci sono quindi buone possibilità che nei prossimi giorni riesca a migliorare la sua situazione.



Ultima e fondamentale è poi la categoria di chi ha fatto uno Shakedown vero e proprio, quella degli italiani: Lorenzo Savadori con Aprilia e Michele Pirro con Ducati. I due si sono passati un gran numero di moto e novità, per lo più già provate ma non veramente ottimizzate fino ad oggi, candidandosi a stare davanti quando conterà davvero, cioè in gara. Per il momento i grandi favoriti tra i costruttori sono loro.