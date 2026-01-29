Sono fuori dal tunnel: la guerra tra Ducati e Aprilia in MotoGP è già iniziata a Sepang ed è tutta roba di aerodinamica. Le nuove carene in esclusiva

È dalla presentazione Aprilia negli studi di Sky a Milano, subito seguita da quella Ducati a Madonna di Campiglio, che abbiamo l’impressione di trovarci ai titoli di testa di una rivalità che l’Italia della MotoGP non aveva mai visto. Tra i due costruttori c’è una bella tensione, dalle parole sul mercato piloti (di Rivola, che ha anticipato l’arrivo di Acosta nel Team Lenovo) fino alla risposta di Gigi Dall’Igna (“Sono contento che parlino più di noi che di loro”). Il che, comunque, è la punta dell’iceberg rispetto alle parole a microfoni spenti che abbiamo sentito nel paddock di Sepang da entrambe le parti. Di fatto sarà guerra, sia politica che in pista, presumibilmente corretta ma certamente spietata.



Le moto, totalmente nuove rispetto a quanto visto anche durante le presentazioni, hanno un gran numero di elementi aggiornati per l’aerodinamica. Ducati, con Michele Pirro, scende in pista con una carena totalmente rivista sia nel frontale che nelle pance laterali. L’anteriore è affilato e squadrato, ricorda molto da vicino la MotoE appena congedata da Borgo Panigale alla quale, però, sono state aggiunte delle grosse appendici aerodinamiche. La carena, a doppio strato, sembra giocare coi flussi d’aria, dando prova di come anche nel 2027 lo sviluppo in galleria del vento sarà cruciale per la prestazione.

