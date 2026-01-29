Bomba dalla Spagna: “Fabio Quartararo ha firmato con Honda”. Yamaha tace (per ora) da Sepang, ma il mercato piloti è ufficialmente decollato

Si mormorava che l’altro nome in ballo, per Quartararo, fosse Aprilia. Con qualche ammiccamento tra il francese e la casa di Noale che effettivamente ci sarebbe anche stato, ma a quanto pare senza sviluppi. E probabilmente perché l’eventuale richiesta e l’eventuale offerta erano troppo lontane. Retroscena che non scopriremo mai e che fanno parte del gioco del motorsport. Così come del gioco del motorsport fa parte la corsa alla smentita. Pare che Yamaha, direttamente dalla Malesia dove è impegnata in questi primissimi giorni di test, abbia scelto la strada del silenzio. Non significa, sia inteso, che Fabio Quartararo non ha firmato effettivamente con Honda, ma solo che Yamaha, almeno al momento, potrebbe non averne ricevuto comunicazione formale e quindi prenda tempo prima di esprimersi ufficialmente.