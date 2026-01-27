Che succede tra Fabio Quartararo e Yamaha? Semplice: Marc Marquez ha cambiato la MotoGP per sempre prima ancora del mercato (che è già cominciato)

La nuova stagione deve ancora cominciare, ma è comunque già il 2027 l’argomento sul tavolo di manager, piloti e team. A scatenare tutto è stato, senza volerlo e forse senza neanche rendersi conto fino in fondo della rivoluzione a cui ha dato vita, Marc Marquez. Non perché le sue scelte per il 2027 hanno innescato una serie di movimenti a catena, ma prima ancora per la scelta che ha fatto alla fine del 2023, salutando Honda e interrompendo un contratto faraonico per garantirsi una modo che gli permettesse di vincere. Quello è stato, piaccio o no, anche il giorno in cui tutti i piloti hanno capito che da lì in poi si sarebbero ritrovati davanti a una scelta: o i soldi o la gloria.

Fabio Quartararo, in quegli stessi giorni, scelse la gloria, accettando il contratto da circa venti milioni di Euro che Yamaha gli aveva proposto. Ma ora, con la vita più che sistemata e la consapevolezza che gli anni sono due in più, sarebbe disposto alla scelta opposta. La stessa scelta che ha già fatto capire in ogni modo di voler fare anche Pedro Acosta, che tra un assegno con tanti zero e una moto che va forte non ci penserebbe mezza volta a fiondarsi sulla seconda. Lo spagnolo della KTM, come noto, ha già un piede in Ducati (rossa o gialla) e il riferimento per gli austriaci diventerà Maverick Vinales. Questo fa sì, però, che le squadre che hanno moto competitive possono, di contro, permettersi proposte economicamente molto più basse rispetto agli altri. Insomma: se vuoi la mia moto questa è la cifra che possiamo darti, margini per trattare non ci sono perché dietro di te c’è la fila.