“Sulle ali laterali mi sono inca*zato a bestia”: Aprilia perderà pure cavalli (come tutti), ma che leoni ha? Sterlacchini e Rivola totali su tecnica, futuro e “tempo per il mercato già finito”

L’ha fatto intendere chiaramente proprio Massimo Rivola, rispondendo con una battuta alla domanda sul caos che s’era creato, qualche tempo fa, quando gli altri marchi si sono messi a contestare a Aprilia le ali laterali. “Politicamente – ha detto col solito sorriso che serve a dire quello che c’è da dire- mi sono incazzato a bestia”. Alla spiegazione tecnica di quel momento, invece, ci ha pensato Sterlacchini. “Quando è emersa quella preoccupazione – dice - in realtà non era un vero problema. Noi conoscevamo quella soluzione come conoscevamo quelle degli altri. Dal primo giorno abbiamo detto: se vogliamo affrontare il tema in modo generale, facciamolo, ma attaccare una soluzione di un singolo costruttore diventa pericoloso, perché allora puoi sollevare dubbi su qualsiasi cosa”.

Una richiesta che vale in qualche modo come monito anche per quanto riguarda il mercato, con Rivola che ammette di non avere troppo tempo per le decisioni da prendere, visto che le pressioni arrivano dall’esterno. E, senza dirlo, lasciando intendere che arrivano anche in modo non sempre elegantissimo. “Il mercato si è mosso in maniera molto aggressiva – ammette - Mi piacerebbe prendere tempo, ma credo che non ci verrà concesso. Le case stanno mettendo sul piatto offerte molto importanti, ma se un’azienda è forte ed è percepita come tale, i piloti arrivano, perché sanno che si lavora per costruire la migliore moto possibile. Martìn? Vogliamo vederlo fisicamente al meglio, per essere certi che sulla nostra moto possa esprimersi al massimo. Non avremo molto tempo, ma siamo fiduciosi”.