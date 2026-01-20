Le Olimpiadi di Milano Cortina sono una pessima notizia per gli sciatori. Gli scienziati distruggono il mito dei Giochi “amici” del settore. Ecco l'ultimo “insostenibile” paradosso

A causa delle Olimpiadi invernali si potrà sciare sempre meno. È il paradossale allarme lanciato da un nuovo rapporto di Scientists for Global Responsibility e del New Weather Institute. Intitolato Olympics Torched, riflette sull'impatto ambientale che i Giochi avranno sulle montagne. Le Olimpiadi vogliono dire emissioni, di conseguenza surriscaldamento, scioglimento delle nevi e dei ghiacci, e quindi meno sci. Non è ovviamente un problema solo italiano: sì, negli ultimi cinque anni l’Italia ha perso 265 stazioni sciistiche, ma anche la Francia, che ospiterà i Giochi del 2030, ha visto chiudere oltre 180 stazioni alpine. Mentre la Svizzera ha smantellato 55 impianti di risalita e funivie. Una progressiva morte degli impianti sciistici che ha un forte impatto economico anche sulle località che su quegli impianti si reggevano. Ma il paradosso è che proprio le Olimpiadi, che contribuiscono a promuovere gli sport invernali e la montagna, giocano un ruolo nella loro distruzione. Le Olimpiadi stesse rischiano di porre fine al proprio futuro. Secondo il rapporto i Giochi emetteranno circa 930.000 tonnellate di emissioni, quasi la metà dovute solo agli spostamenti degli spettatori, necessari però alla buona riuscita dei Giochi. Ci sono poi le emissioni dovute alla costruzione dei nuovi impianti e infrastrutture. Il simbolo, ne abbiamo già parlato, è la pista da bob di Cortina. Fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dall’ex-governatore del Veneto Luca Zaia per un investimento di 124 milioni di euro. Un'opera dall'altissimo impatto ambientale, dedicata ad uno sport di nicchia e probabilmente destinata a diventare in pochi anni obsoleta. Perchè non si è deciso di riattivare la pista di Cesana, realizzata per le precedenti Olimpiadi invernali di Torino 2006 e oggi in stato di abbandono?