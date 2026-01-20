Pecco Bagnaia ha imparato la lezione? “Quando perdi il valore dei risultati perdi un po’ la via”. E poi il mercato, Marc Marquez e un 2027 da rivoluzione

Un attimo dopo, quando il discorso passa alle lezioni apprese dopo un anno duro come il 2025, molto più di quanto chiunque si sarebbe aspettato, torna serio: “A inizio stagione mi sono arrabbiato anche per un terzo posto. Quando perdi il valore dei risultati perdi un po’ la via, è stato un qualcosa che non mi ha permesso di lavorare nel migliore dei modi”, ci racconta. “Ci sono stati dei risultati buoni come il quarto posto dell’Argentina, che in quel momento era il massimo viste le difficoltà. E a fine stagione avrei pagato per quel risultato. Gli equilibri cambiano molto velocemente, bisogna dare a tutto il giusto valore”.

È stato un inverno di riflessioni e di analisi, profondamente diverso rispetto a quello vissuto prima della scorsa stagione dopo aver perso il titolo per una manciata di punti contro Jorge Martin: “Nel 2024 ci arrivavo dopo aver dominato in termini di risultati, ma non in campionato. Quindi, ho cercato di fare un lavoro diverso e nella prima parte della scorsa stagione ha funzionato: nonostante fossi in difficoltà ho portato a casa un buon numero di buoni risultati”.