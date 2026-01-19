Bianco, Rosso e Veloce: la Ducati Desmosedici GP26 ha più potenza, telaio rivisto, nuovo abbassatore e aerodinamica aggiornata

C’è poi qualche dato: ogni moto ha sopra una cinquantina di sensori fisici per misurare, calcolare e registrare la prestazione. Tecnicamente questo si traduce in oltre mille sensori virtuali. Ogni weekend di gara Ducati elabora circa 100 Gb di dati, cifra spaventosa se consideriamo che, come dice con un sorriso amaro David Attisano, vent’anni fa erano poche decine di megabyte. La parte più interessante però è quella tecnica, quando Davide Barana racconta delle modifiche tecniche introdotte sulla moto arrivando a un livello di dettaglio che non ci saremmo certo aspettati.



Le aree di lavoro sono principalmente tre. Il motore, il telaio e l’aerodinamica. Barana si lascia sfuggire una risata quando gli viene chiesto se in fase di sviluppo è meglio preferire la guidabilità o la potenza: “La priorità è sempre la potenza, perché è il modo più facile per superare. Poi chiaramente i piloti si lamentano che manca maneggevolezza, ma quando vedono i tempi abbassarsi cambiano idea. Alla fine loro vogliono essere più veloci possibile”. Entrando nello specifico, Ducati ha lavorato per aumentare la potenza della GP26 rivedendo l’airbox dopo una lunga serie di simulazioni. L’idea è guadagnare uno, forse due cavalli nonostante il congelamento dello sviluppo proprio per il motore senza penalizzare troppo il carattere del V4.



La parte più interessante forse è quella relativa al telaio: “Abbiamo ricevuto tante lamentele da parte dei piloti sulla stabilità della moto in circuiti veloci come Assen o Phillip Island”, le parole del Direttore Tecnico. “Così abbiamo cercato di migliorare in quel punto e di ridurre le vibrazioni, che vengono causate sempre più dallo stress sugli pneumatici”. In breve, Ducati avrà quasi sicuramente un nuovo mass dumper, oltre a geometrie riviste.



La Desmosedici GP26 rappresenta poi il canto del cigno dell’abbassatore, che verrà bandito con il regolamento in vigore dal 2027. In questo caso, Barana ha spiegato che c’era ancora del margine e che si tratta di una delle novità più rilevanti tra quelle presenti sulla nuova moto. Per chiudere poi ci sono le nuove carene, che tuttavia vedremo solo a Sepang: quelle montate sulle moto in mostra, per quanto aggiornate nelle grafiche, sono ancora le 2025. Resta da guardare in faccia i piloti, giocarsi lo slalom con Pecco Bagnaia - che si è allenato per l’occasione - e iniziare a contare: tra dieci giorni le moto saranno in pista, a Sepang, per l’inizio vero e proprio della MotoGP 2026.