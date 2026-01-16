Marco Bezzecchi è ancora il principe della MotoGP: “Sarebbe bello dimagrire mangiando la Nutella, però si impara sempre dai momenti di mer*a”

Di certo è già il pilota Aprilia più vincente in MotoGP, cosa che a quanto pare ha deciso di non sfruttare subito a suo vantaggio dal punto di vista contrattuale. L'attenzione adesso, dice, è sulla pista: “Non abbiamo ancora acceso la moto, parlare di mercato sarebbe strano", spiega a un collega. "L’obiettivo è quello di pensarci un pelo più avanti. Magari potrei sfruttare a mio favore il momento, però io voglio iniziare a girare in moto. Il resto viene di conseguenza, di base è questo”. E poi ancora: "Le tue priorità dipendono da come sei fatto, le persone che hai intorno lavorano per darti quello che vuoi, quella che per te è la cosa migliore. Se vuoi guadagnare molto glielo dici e loro faranno il massimo per fartelo ottenere, se invece vuoi la moto migliore loro lavoreranno al meglio per quello. È chiaro che quando vinci già di tuo guadagni e credo che tutti i piloti in MotoGP siano lì per provare a vincere, ognuno cerca di fare il meglio. Poi se sei in un momento positivo e lo sfrutti… guadagni anche di più, come in tutte le cose. Però non è il mio scopo di vivere, la mia ragione di vita”.



La sensazione, comunque, è che per Marco Bezzecchi il rinnovo arriverà presto: il tipo è diventato una bandiera per il marchio, si trova bene, secondo Rivola "È come se fosse in Aprilia da 10 anni" e, ancora di più, "puntiamo a fare la storia". Cosa che, giustamente, il ventisettenne si guarda bene dal dire: "Vorrei fare meglio dell'anno scorso", la sua risposta quando gli chiedono se sarebbe felice, adesso, di un terzo posto a fine 2026. Discorso diverso per il compagno di squadra, ancora sulla via del recupero ("Sarò al 100% per la Thailandia") e pieno d'incertezze in termini di mercato. Quando gli viene chiesto di Jorge Martín, Bezzecchi risponde così: “A lui di base mancano molte ore sulla moto ma credo che potrà essere molto d’aiuto, è fortissimo in un sacco di cose: qualifiche, Sprint… ha già vinto un mondiale in MotoGP, è forte in tutto. Spero che riesca a sentirsi meglio e di fare belle battaglie con lui”.