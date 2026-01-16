Un ex rivale di Jake Paul è ricercato per violenza domestica: è il pugile Gervonta Davis, accusato dall’ex fidanzata. Ecco il mandato d’arresto per l’ex campione di boxe

Gervonta Davis è ricercato ufficialmente dallo Stato della Florida per violenza domestica. L’ex campione del mondo Wba dei pesi leggeri è accusato dall’ex fidanzata Courtney Rossel per un’aggressione cominciata in un’area senza telecamere di un locale di Miami: l’uomo avrebbe preso la vittima per la testa e stringendole la gola l’avrebbe trascinata giù per una rampa di scale, in una cucina e infine nel parcheggio, dove sarebbe proseguita la violenza. La ricostruzione della donna troverebbe conferma nei filmati di sorveglianza visionati dalla polizia. L’episodio sarebbe avvenuto il 27 ottobre 2025 nel club dove Rossel lavorava. Un mese prima dell’aggressione i due avrebbero terminato una relazione - per volontà della donna – durata cinque mesi. Rossel avrebbe anche bloccato ogni forma di comunicazione in seguito alla rottura. La notizia è riportata da Espn, che avrebbe preso visione della denuncia ufficiale. È stato quindi spiccato ai danni di Davis un mandato di arresto per percosse e tentato rapimento. La causa è stata depositata due settimane prima dell’incontro che l’ex campione avrebbe dovuto disputare con il pugile e youtuber Jake Paul, un evento programmato su Netflix che però venne cancellato proprio in seguito alle gravi accuse nei confronti di Davis. Il match venne quindi annullato, con Paul che sfidò a dicembre il pugile britannico Anthony Joshua in un money game trasmesso in diretta sempre da Netflix.