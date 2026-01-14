Tanto rumore per nulla? Tyson Fury annuncia il ritorno alla boxe, ma è ancora senza avversari. E i match di cui si parla non sembrano granché…

Il 2026 si è aperto con l'annuncio del ritorno sul ring di Tyson Fury. Un annuncio “alla Fury”, spavaldo su Instagram dove sta pubblicando senza sosta raccontando i suoi allenamenti in Thailandia e ribadendo circa ad ogni post che il 2026 sarà il suo anno. Ma la BBC non è dello stesso avviso, almeno per ora. Delle fonti vicine al fighter avrebbero rivelato alla tv britannica che l'annuncio sarebbe stato prematuro. Nessun match programmato, nessun avversario. Tutto dipenderebbe dal sostegno finanziario dell'Arabia Saudita. Il super derby britannico fra Tyson Fury e Anthony Joshua avrebbe dovuto essere il piatto forte del programma della Riyadh Season 2026, la serie di eventi sportivi finanziata dal regno del Golfo. Il programma prevedeva una serie di incontri di avvicinamento dei due pugili prima di arrivare allo scontro finale. Ma ora secondo la BBC l'entità del coinvolgimento dei sauditi sarebbe meno certo. Questo, unito all'incidente in Nigeria di Joshua, potrebbe complicare le cose. Intanto l'annuncio di Fury ha già innescato il prevedibile circo mediatico. Tutto vogliono mangiare una fetta del re zingaro e le voci sui possibili avversari si fanno sempre più insistenti, senza ancora nessuna conferma ufficiale.