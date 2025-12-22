Un leone e un capretto messi in una gabbia, con il secondo che scappa e il primo che rincorre graffiando e affondando le zanne nei muscoli della preda. Anthony Joshua v. Jake Paul era un match già scritto. Vittoria dell’inglese, ko con “wow” dell’influencer, premiato per il coraggio (o l’incoscienza o l’astuzia imprenditoriale) con almeno 50 milioni di sterline e una mascella rotta in due punti. Uno spettacolo decisamente lontano dall’essere boxe di alto livello. Nemmeno l’arbitro ha potuto fare a meno di commentare lo scempio di una disciplina. All’inizio della quarta ripresa, infatti, avrebbe detto: “I tifosi non pagano per vedere questa merda”. I microfoni erano aperti. Joshua in effetti sembra aver scherzato con l’avversario, tergiversando eccessivamente prima di chiudere il match. Balletti, ritmo basso e un po’ di spazio di troppo quando Paul si trovava all’angolo. Christopher Young, il direttore di gara, non è riuscito più a trattenersi. Quasi 20mila persone si sono radunate al Kaseya Center di Miami e seppur il prezzo del biglietto non fosse esagerato (si parla di 31 dollari a ridosso del gong) quella gente meritava di più. Quel qualcosa in più vorrà probabilmente darlo Anthony Joshua l’anno prossimo: il guanto di sfida a Tyson Fury è lanciato.