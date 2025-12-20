Poca boxe, troppi soldi: Anthony Joshua scherza con Jake Paul e lo manda all'ospedale con la mascella rotta. Il declino de

Jake Paul ha esagerato. Troppe categorie di differenza fra lo youtuber statunitense e l'ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua. Forse la vittoria, ai punti per split decision, contro la salma di Mike Tyson alla soglia dei sessanta anni lo aveva illuso. Paul non è un pugile, quantomeno non un professionista capace di gareggiare contro atleti di prima fascia. Ce lo si poteva immaginare ma nella notte Anthony Joshua ha messo il sigillo definitivo.

Sono serviti a poco i campioni ingaggiati come sparring partner, gli allenamenti sfarzosi e all'avanguardia, accuratamente documentati sul web. Il ring è un'altra storia, i chili di differenza, i quindici centimetri di allungo e la classe di un ex campione del mondo e medaglia d'oro olimpica hanno pesato sul gancio esploso al sesto round.

C'è chi alla vigilia prospettava una tragedia, un massacro, il ko è stato a dir la verità anche piuttosto tardivo. Joshua ha scherzato al gatto col topo nei primi quattro round piuttosto fiacchi, poi l'accelerazione al quinto round, dove lo statunitense è finito al tappeto per due volte. All'inizio della sesta ripresa il match è già scritto, Joshua fiuta il sangue e Paul è già allo stremo, finisce a terra prima con una combinazione di colpi alla testa, poi riesce a rialzarsi ma le ultime speranze si infrangono contro un micidiale gancio destro al volto.

Il referto dice doppia frattura alla mascella, con tanto di foto della lastra pubblicata sui social unita alla battuta-provocazione “give me Canelo in 10 days”.