Ode a Jake Paul, l’eroe grottesco del nostro tempo: preso a pugni da Joshua in cambio del “content” e tanti milioni. E se ci sta sulle pal*e dovremmo farci qualche domanda

Non è un caso che anche il Presidente Donald Trump abbia lodato pubblicamente il coraggio del suo connazionale. Joshua vs Paul è stato un esperimento sociale. Cosa succederebbe se prendessimo un uomo senza particolare talento e doti fisiche, gli dessimo il miglior allenamento possibile e lo mettessimo sul ring contro un ex campione? Ecco la risposta, una fuga di sei round e una mandibola fratturata. Ma in quanti non avrebbero voluto indossare quei guantoni al Kaseya Center di Miami. La realtà è che Jake Paul è quello che molti di noi sognano ma non hanno la forza di essere. Se ne sbatte di tutto, delle critiche e insegue quello che sognava di essere da bambino. Lo fa grazie ai soldi? Sì, ma è la fotografia, grottesca ed esagerata, dei tempi che viviamo. Il riflesso di un mondo, nello sport come nella vita, dove i soldi vincono sui valori. Dove non conta fare una cosa quanto ostentarla, farla vedere al mondo. Oggi Paul si ritira dal pugilato. Ma è un ritiro che già prepara un ritorno, un copione già scritto. È lo sport che diventa spettacolo, lo spettacolo che diventa business. Ma la colpa non è sua, la colpa è di chi alimenta questo sistema. Di chi allontana lo sport dai suoi valori. È lo stesso meccanismo che porta i Mondiali in Qatar, le Supercoppe nel deserto e le esibizioni milionarie. Lo sport non segue più il suo pubblico, è il denaro che decide dove e come lo sport deve esistere. Jake Paul non è un'anomalia, è un prodotto del sistema e ha solo deciso di abbracciare la contemporaneità, e per questo ha vinto lui...