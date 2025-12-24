“Buffonata”, “il niente pugilistico”. Gli ex campioni Russo, Oliva e De Carolis senza pietà su Joshua vs. Paul (Netflix): “Uno come Anthony contro uno youtuber? Poi se capita l’omicidio sul ring…”

“Veramente poco spettacolo”, ci dice Giovanni De Carolis, ex detentore del titolo dei pesi supermedi Wba e oggi direttore tecnico della nazionale italiana. “Joshua ha camminato in avanti per quattro round, Jake Paul è solamente scappato tentando di fare una tattica alla Usyk che girava e poi rimetteva i colpi ma Jake Paul non è nemmeno l'unghia di Usyk. Ha provato con qualche sporadico gancio destro a prenderlo d'incontro però poi quando Joshua ha accelerato lo ha punito anche pesantemente”. Un match che ha messo sul piatto una chiara differenza di categoria pugilistica fra i due contendenti: “Si è vista la differenza fra un ragazzo che prova a fare il pugilato e un pugile. Per quanto Joshua sia un atleta in fase calante, negli ultimi tempi non brillate, è stato comunque un campione del mondo dei pesi massimi e soprattutto è ancora in attività”. E a chi chiama in causa il presunto coraggio di Paul e i suoi meriti per il movimento del pugilato dice: “Sì Jake Paul ci ha provato ma in realtà sicuramente ora sarà ancora più noto, sarà riuscito a prendere tanti soldi, ma quello che rimane della serata è una performance non di qualità, non è uno spettacolo che ha portato valore al pugilato”. L'unico a cui ha portato valore? Ovviamente Joshua, ma sicuramente economico più che sportivo: “Non lo biasimo ci mancherebbe, ma a livello pugilistico veramente niente. Da una parte si può parlare di rammarico dall'altra è sicuramente business, che però non ha nulla a che fare con il pugilato...”. Un possibile rilancio in vista del preannunciato derby inglese con Tyson Fury? “Un buon payday e nient'altro”, conclude ridendo l'ex pugile romano.