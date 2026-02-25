“Vedremo come starà”: il dubbio di Andrea Dovizioso su Marc Marquez. E Stefan Bradl ha un (assurdo) consiglio per asfaltare il 93

Marc è la costante, e persino chi la pista la mastica ancora, anche se da dietro le quinte, può solo limitarsi alle eventuali variabili. E’ quello che ha fatto Andrea Dovizioso. Oggi in Yamaha fa l'uomo ombra, il metodologo, quello che deve spiegare a Iwata che la strada per il 2027 è lunga e passa per un sacrificio necessario. Il Dovi non è uno da titoli a effetto, lo sappiamo: è uno che seziona la realtà e, quindi, uno che qualche dubbio prova a farselo venire sempre.

"Vedremo come starà Marc" - dice Andrea. Per Dovizioso, l’ultimo infortunio dello spagnolo non è una parentesi del tutto chiusa e potrebbe rappresentare un limite invisibile. E poi c'è il fattore psicologico: nel 2026 gli altri non scendono più in pista col complesso d'inferiorità che rende feroci a forza di polvere mangiata. Quello da tenere più d’occhio secondo Dovi? Marco Bezzecchi, indicato come quello che ha la fame giusta per rompere il giocattolo Ducati e impensierire il 93 (se davvero dovesse avere qualche acciacco).