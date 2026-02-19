Suggestione o inevitabile addio? Alex Marquez pizzicato a Munderfing dice tanto anche su Pedro Acosta (e Pecco Bagnaia)

Solo che, come Alex ha già detto, le occasioni vanno colte. E sembra che per lui, ora, ce ne sia una troppo ghiotta: diventare il riferimento di KTM. I colleghi di SpeedWeek non hanno dubbi: Alex Marquez ha visitato in gran segreto la sede di Munderfing di KTM e si è trattato di un incontro per formalizzare il suo passaggio al marchio austriaco per il 2027. Farà squadra, stando a quanto è dato sapere, con Maverick Vinales. È una suggestione o una mezza notizia buttata là quando ancora le moto sono ferme e serve qualcosa da scrivere? SpeedWeek non è quel tipo di testata e su KTM, visto il legame a doppio filo con Red Bull, ha quasi sempre fornito anticipazioni che poi si sono rivelate vere o molto vicine al vero.

Se a questo aggiungiamo che Alex Marquez, proprio a noi di MOW, ha detto che avrebbe annunciato il suo futuro probabilmente già in Thailandia, allora diventa fin troppo facile credere che in effetti si possa essere arrivati all’accordo finale con KTM. Significherebbe, per lui, ritornare al sogno di essere pilota ufficiale. Ma significherebbe, di riflesso, anche che Pedro Acosta – come si dice da un pezzo – è davvero già un pilota Ducati. E probabilmente pure che Pecco Bagnaia potrebbe essere pronto a vestirsi di blu Yamaha.