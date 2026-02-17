Petrucci e BMW faticano a Phillip Island: Bulega e Ducati unica certezza di questa SBK senza futuro (scomparsa anche dal nuovo nome di Dorna)

“Un buon bilancio – dice il ternano – ma di sicuro avrei voluto vedermi più in alto in classifica. Purtroppo non ci siamo riusciti. La verità è che sono al secondo giorno su questa moto, su una pista mai speciale per me. È come cominciare a scrivere con la sinistra: è sempre una mano, ma non ci sei abituato. Al momento sono al venti percento, non riesco a sfruttare la gomma nuova. Sappiamo che non è qui che dobbiamo pensare di vincere il campionato”. Vincere, per ora,è un verbo che non suona esagerato solo a Borgo Panigale e solo dove campeggia il numero 11 di Bulega. Lo sa Petrucci e lo sanno fin troppo bene anche tutti gli altri anche se tutti, chiaramente, lavoreranno per sovvertire un fin troppo facile pronostico. Nessuno, insomma, fa drammi.

Il vero dramma, semmai, non è tra i cordoli: si consuma negli uffici che contano. Dorna Sports ha appena sganciato la bomba: addio al vecchio nome, benvenuto al MotoGP Sports Entertainment Group. Notate niente? Esatto, la sigla SBK è scomparsa dal biglietto da visita ufficiale della società che gestisce il baraccone. È il segnale definitivo di una deriva che puzza di dismissione controllata? Per ora continuano a riempiono la bocca con concetti come piattaforma globale di intrattenimento e risonanza culturale. Ma la sostanza sembra essere che il Campionato del Mondo Superbike verrà declassato a nota a piè di pagina, un residuato bellico da gestire tra una gara alfemminile e la neonata Harley Davidson Bagger World Cup. Insomma: quale futuro per la Superbike se sta perdendo persino il diritto al nome?