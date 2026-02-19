Lo scaz*o tra Allegri e Fabregas e il caso Bastoni hanno aperto una nuova era per il calcio italiano: è il tempo delle “umili scuse”. È la Serie A o un film di Fantozzi?

La Serie A 2025/26 è diventata, d’un tratto, un film di Fantozzi, in cui non si risparmiano “umili scuse” e ceneri sul capo. La simulazione di Alessandro Bastoni e la giostra della vergogna hanno dato inizio a un trend. Massimiliano Allegri contro Cesc Fabregas, le due filosofie faccia a faccia, risultatismo puro contro giochismo all’eccesso. Milan-Como a San Siro, mentre i rivali dell’Inter prendevano tre sberle in Norvegia (nei gironi di qualificazione al Mondiale, alle Olimpiadi o in Champions: Norvegia nemesi italiana), finiva nel caos: l’allenatore spagnolo tiene Alexis Saelemaekers per la maglia sulla linea laterale, il mister dei rossoneri si fa valere seguendo il vice Landucci. Rissa in campo e, dopo il novantesimo, rissa pure fuori. A margine della conferenza stampa sarebbero volate parole pesanti. Allegri avrebbe detto: “Sei un coglio*e, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l’allenatore”. Fabregas, da parte sua, ha ammesso la colpa: “Chiedo scusa perché ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso. Ho fatto una cosa antisportiva”. E ancora Allegri: “Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea, faccio una scivolata ed entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers, il giocatore ha avuto una reazione e in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como, non so chi è, ma non è successo niente”. Come sempre, nel calcio, tocca parlare di “rispetto”. In campo “bisogna essere rispettosi verso l’arbitro e verso le squadre”.