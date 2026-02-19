Le Olimpiadi hanno dato ragione a Julio Velasco: nello sport non serve a niente essere amici. Lo short track, il biathlon e Mosaner-Costantini: la filosofia del ct della pallavolo diventa verità

Quasi amici, anzi quasi per niente. La squadra italiana di short track ha vinto ancora alle Olimpiadi di Milano Cortina, medaglia d'argento nella staffetta 3000m donne. È la seconda medaglia per una gara a squadre nello speed skating dopo l'oro nella staffetta mista. Proprio lì dopo la vittoria non era mancata la verve polemica. Pietro Sighel, pattinatore rampante dello short track azzurro, aveva commentato così la presenza in squadra di Arianna Fontana, stella della disciplina: "Ma chi la conosce? Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista". Fontana, atleta italiana più medagliata della storia, lavora sostanzialmente in autonomia da quando nel 2019 ha denunciato due dei suoi compagni di squadra, che a suo dire l'avrebbero fatta cadere in allenamento. Fontana ha denunciato un “ambiente tossico” all'interno della squadra, ma la vicenda è finita con l'assoluzione dei due atleti davanti al Tribunale della Fisg. Una situazione bollente, lontana dall'idillio di squadra, che però non ha impeditodi produrre risultati in pista.

La grande, scomoda, verità su questo la disse Julio Velasco in occasione dei Giochi di Parigi: "Ho detto subito alle ragazze che non serve essere amiche per vincere. Serve lavorare di squadra, aiutarsi. Quando sento il ritornello 'abbiamo vinto perché siamo un bel gruppo" mi viene da ridere: e se avessi giocato male, il gruppo non sarebbe bastato? La verità è che bisogna essere squadra, non andare a cena insieme". Gli sportivi non sono amici, o almeno non per forza. Il ribaltamento di uno dei grandi luoghi comuni degli sport di squadra. Un teorema che in queste Olimpiadi stiamo vedendo più che mai. A partire da Amos Mosaner, che con Stefania Costantini ha vinto l'oro a Pechino 2022 e il bronzo a queste Olimpiadi di Milano Cortina. Sul rapporto con la sua compagna di squadra ha detto: "Professionale, non direi di amicizia. Negli ultimi anni abbiamo gareggiato poco insieme ed è meglio così: se ti vedi tutti i giorni per anni, entri troppo in confidenza e finisci per bypassare molte cose a livello professionale". Per non parlare di Federica Brignone che nel 2023 sulla rivale Sofia Goggia diceva: "Non siamo amiche, siamo molto diverse, ma c'è rispetto e siamo grandi professioniste".