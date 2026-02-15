Caro Chivu, le parole su Bastoni e la simulazione in Inter-Juve sono una delusione. E il calcio e la Serie A si confermano la solita fabbrica delle porcherie

Guardia e ladri. Questo ormai è il calcio. Simulatori da una parte e giudici incapaci dall’altra. Alessandro Bastoni è l’uomo della vergogna: finge di essere stato toccato da Pierre Kalulu e riesce a fregare l’arbitro La Penna, che ci casca in pieno. Non si capisce perché per un “chiaro ed evidente errore” come quello non possa essere chiamato al Var. Un buco inspiegabile nel regolamento. Fatto sta che lo juventino viene espulso e il difensore nerazzurro esulta senza ritegno. Come se avesse segnato. Come se un furto possa diventare un merito. L’Inter vince 3 a 2, è prima in classifica, supera il muro dello scontro diretto e mette un altro tassello determinante per il campionato. Ma questa è una vittoria mutilata. Cristian Chivu, paladino dell’onestà e “comunicatore”, ai microfoni dei media nel dopo partita spalleggia il suo giocatore: la colpa è di Kalulu che non doveva mettere la mano sul petto di Bastoni. Lui, dice, insegna ai suoi a non creare situazioni ambigue per l’arbitro. Eppure Chivu lo sa che il calcio non si gioca da fermi, che i contatti esistono e sono inevitabili. Evitabili, al contrario, sono le sceneggiate. Chivu ha deluso chi lo riteneva diverso dagli altri allenatori, categoria di ipocriti, che piangono quando perdono e si scoprono democristiani quando vincono. Del resto così fan tutti. E vogliamo essere noi più scemi degli altri? Meglio tre punti sporchi che un pareggio onesto. Avrebbe potuto ammettere la scorrettezza: Bastoni ha simulato, è stato furbo, non avrebbe dovuto farlo, ma il calcio oggi è questo, dobbiamo cambiarlo. Prendiamoci questa vittoria ma riflettiamo tutti sull’accaduto. Tutti, non solo gli interisti. Sì, è retorica, ma cos’è giusto può essere anche retorico.