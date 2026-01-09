Gli ultras della curva Sud ricordano le vittime di Crans Montana durante Milan-Genoa: “Con rispetto e con il cuore, sosteniamo chi porta un dolore”. Anche questo è tifo

Nessuno è rimasto indifferente alle immagini di Crans Montana e l’incendio del Constellation. Una tragedia che ha coinvolto soprattutto ragazzi giovanissimi, anche minori. Il bilancio è di 40 morti e 116 feriti, alcuni molto gravi. Anche gli ultras della curva Sud hanno voluto ricordare le vittime con uno striscione comparso ieri durante la partita tra Milan e Genoa: “Uniti al dolore del Milan Club Crans Montana. Un abbraccio ai familiari di tutte le vittime”. Il messaggio è stato ricondiviso dai Banditi della Sud, dal capo ultrà Marco “Pacio” Pacini e dall’Associazione Milan Club. Uno striscione sentito e toccante, dedicato a coloro che hanno iniziato il 2026 con un lutto: “Un gesto semplice ma profondamente significativo, che testimonia come il mondo rossonero sappia stringersi compatto nei momenti più difficili, andando oltre il tifo e il risultato sportivo. In silenzio, con rispetto e con il cuore, tutta la famiglia milanista si è unita nel ricordo delle vittime e nel sostegno a chi oggi porta un dolore enorme. Perché essere del Milan significa anche questo: unità, umanità e solidarietà”. Sono tanti i commenti alla storia postata sui social e la condivisione del messaggio della Sud.