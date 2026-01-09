Gli ultras della curva Sud ricordano le vittime di Crans Montana durante Milan-Genoa: “Con rispetto e con il cuore, sosteniamo chi porta un dolore”. Anche questo è tifo

Nel corso di Milan-Genoa a San Siro la curva Sud ha esposto uno striscione in ricordo delle vittime della strage di Crans Montana: “Un abbraccio ai familiari di tutte le vittime”. Gli ultras rossoneri hanno poi condiviso il messaggio sui social. Questo è il tifo che ci piace

Nessuno è rimasto indifferente alle immagini di Crans Montana e l’incendio del Constellation. Una tragedia che ha coinvolto soprattutto ragazzi giovanissimi, anche minori. Il bilancio è di 40 morti e 116 feriti, alcuni molto gravi. Anche gli ultras della curva Sud hanno voluto ricordare le vittime con uno striscione comparso ieri durante la partita tra Milan e Genoa: “Uniti al dolore del Milan Club Crans Montana. Un abbraccio ai familiari di tutte le vittime”. Il messaggio è stato ricondiviso dai Banditi della Sud, dal capo ultrà Marco “Pacio” Pacini e dall’Associazione Milan Club. Uno striscione sentito e toccante, dedicato a coloro che hanno iniziato il 2026 con un lutto: “Un gesto semplice ma profondamente significativo, che testimonia come il mondo rossonero sappia stringersi compatto nei momenti più difficili, andando oltre il tifo e il risultato sportivo. In silenzio, con rispetto e con il cuore, tutta la famiglia milanista si è unita nel ricordo delle vittime e nel sostegno a chi oggi porta un dolore enorme. Perché essere del Milan significa anche questo: unità, umanità e solidarietà”. Sono tanti i commenti alla storia postata sui social e la condivisione del messaggio della Sud.

Il 7 gennaio in tutte le scuole d’Italia è stato osservato un minuto di silenzio. Lo stesso accadrà in Svizzera oggi 9 gennaio: alle 14 tutta la popolazione è invitata a 60 secondi di raccoglimento. Le campane delle Chiese in tutta la Nazione suoneranno per cinque minuti. Il mondo del calcio e del tifo organizzato ascolta ciò che accade fuori dagli stadi. Non è la prima volta che i tifosi prendono posizione su temi extracalcistici. È giusto e bello che sia così. Stavolta sono stati gli ultras del Milan a ricordare una tragedia. Lo hanno fatto con il loro stile: a San Siro, durante una partita di Serie A, mentre la squadra era in campo. Anche la Serie B italiana ha deciso di dedicare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime nel corso della diciannovesima giornata. Sarà così anche per la quattordicesima del campionato Primavera 2.

