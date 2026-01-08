Crans-Montana, Lorenzo Quadri (Lega del Ticino) denuncia una shitstorm anti-svizzera che non esiste

La realtà è che questo odio non c’è. Non c’è alcun odio strutturato o sistemico. Oggi la Svizzera si risveglia sotto un attacco social – ma quanto valgono i social rispetto alle istituzioni? – e deve prenderne atto. Non durerà tanto, credetemi, ed è giusto così. I social vivono del momento, poi si chetano. Se gli svizzeri patiscono così tanto un fenomeno simile è forse perché tocca una reputazione generalmente percepita come più solida della nostra, una reputazione che però non può essere garantita a prescindere, in ogni circostanza. Continua Quadri: “Sarebbe troppo facile ricordare ai vicini a sud il lungo elenco di disgrazie che ha funestato il loro Paese, magari con il conclamato concorso delle autorità: Ponte Morandi a Genova, Vajont, Rigopiano, discoteca a Corinaldo sopra Ancona, funivia del Mottarone, solo andando a memoria. Sarebbe anche interessante sapere quanti esercizi pubblici italiani rispettano quali norme di polizia del fuoco, quanti vengono ispezionati dalle autorità e con quale frequenza”. E no! Perché andrebbero ricordate ora queste tragedie? Sono anche queste tragedie che hanno contribuito a rendere fragile il nostro Paese. Poco affidabile. Sono anche queste tragedie il nostro cancro mai davvero debellato. E oggi, nel momento in cui qualcosa di analogo accade in Svizzera, è ancora l’Italia che deve essere chiamata a fare i conti con i propri disastri? Cosa significa scrivere ora: “Sarebbe anche interessante sapere quanti esercizi pubblici italiani rispettano…”. Da una voce politica seria – a cui hanno fatto eco, sempre da Lugano, altri politici come Filippo Lombardi (Il Centro) – non ci aspettiamo, in questo momento, la retorica del “si guardino loro per primi”. Esistono momenti in cui ciascuno di noi deve guardare unicamente a sé. Questo, per alcuni esponenti della classe politica svizzera, è uno di quei momenti. Un momento raro, per i quasi impeccabili standard svizzeri? Bene, meglio. Però le telecamere italiane che si sono avvicinate ai locali di proprietà di Jacques Moretti e Jessica Maric sono state allontanate da alcuni energumeni armati di sonore e dubbie (per non dire altro) minacce. Mentre le stesse telecamere italiane hanno raccolto la commozione di Philippe Nicolle, gestore di un lounge bar di Crans-Montana, e la rabbia, altrettanto commossa, di David Vocat, comandante dei Vigili del fuoco della cittadina. La Svizzera non è un monolite.

“In questa "shitstorm" antielvetica – osserva Quadri – si segnala, in negativo, l'ambasciatore d'Italia a Berna, che è uscito grottescamente dal proprio ruolo. Costui ha pensato "bene" di mettersi a più riprese a pontificare a mezzo stampa, per farsi bello agli occhi dei media del suo Paese. Ha perfino favoleggiato che “in Italia i gestori del locale sarebbero già stati arrestati”, venendo seccamente smentito dal Comitato Parenti delle vittime del Ponte Morandi: il Comitato ha replicato che nessuno dei responsabili di quella tragedia è stato, a tutt'oggi, incarcerato”. Tempestive o no, le parole di Gian Lorenzo Cornado sono state tutto sommato comprensibili. Ponte Morandi non è un vanto italiano. È però tutt’altra questione rispetto a quanto accaduto a Le Constellation. E oggi, che piaccia o no agli svizzeri, il tema è quello. Un tema odioso che ora pretende collaborazione, sangue freddo e responsabilità. Si abbassi il volume della polemica fine a sé stessa, quindi. Nessuna shitstorm, nessuna campagna d’odio anti-elvetica. Non si cambi argomento, perché l’argomento è uno solo e da quello nessuno dovrebbe fuggire: com’è stato possibile che 47 persone abbiano perso la vita in un locale palesemente non a norma? Servono spiegazioni e assunzioni di responsabilità, non dispute ataviche che hanno già abbondantemente superato la data di scadenza.