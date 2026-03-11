La Rai accusata di sessismo dal politically correct e costretta ad autocensurarsi per una caption. Polemiche, censure e nessuna riflessione pervenuta

Forse prima di eliminare il post, si sarebbe dovuto chiedere alla diretta interessata se avesse o no gradito la “battuta”. Invece, com’è consuetudine degli ultimi anni, la rimozione del contenuto è sembrata mossa più da un interesse a proteggere la reputazione della Rai, che da una vera riflessione. Il gesto rimane discutibile, ma la reazione alle polemiche risulta un modo maldestro di “mettere una pezza”, più per timore del dissenso che per uno slancio di empatia. La protagonista dell’episodio è rimasta ai margini, non si è espressa e nessuno ha pensato che ad esprimersi dovesse essere proprio lei. A prendersi la scena sono state le solite polemiche generaliste sollevate dai soliti moralizzatori: hanno fatto tutto loro. È l’era degli scandali e la Rai si ritira, non certo per coscienza ma per salvare la faccia (e gli ascolti). La Rai è sessista? Ci sono episodi di maggiore rilevanza che potrebbero confermarlo, non di certo una caption che ha lo scopo (non conseguito) di risultare simpatica. Per esempio, la quasi totale assenza femminile alla conduzione del Festival di Sanremo. Fatta eccezione per Raffaella Carrà (2001), Simona Ventura (2004) e Antonella Clerici (2010). Un po’ poche effettivamente in 76 anni. E di questo chi ne parla? Eppure c’è chi ancora si indigna per una battuta che magari è brutta, ma non di certo scandalosa. Menomale che a riparare nel modo più opportuno c’ha pensato Fiorello, durante una puntata di La pennicanza ha ironizzato: “Ma turbare chi, esattamente? Avete presente chi avete davanti? Noi abbiamo la nostra Samara!”. Secondo Fiorello la didascalia del post era anacronistica e ha creato uno scandalo per niente. A volte l’eccessiva prudenza può peggiorare il danno!