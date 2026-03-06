Sofia Fabiani è Cucinare Stanca: “Ecco perché dobbiamo smontare i miti della cucina”. Il cibo come linguaggio per la politica e il suo nuovo libro...

Sofia Fabiani, quando e come nasce Cucinare Stanca?

Cucinare Stanca nasce durante il periodo del Covid, nel secondo lockdown. Fino al 2018 facevo la pasticciera, vivevo in Brianza, poi dopo alcuni problemi personali sono tornata a Roma. Qui mi sono resa conto che non volevo più fare la pasticciera, perché quel tipo di vita non era più aderente alle mie volontà, nel senso che a me piaceva fare tantissime cose, dunque per me lavorare per così tante ore, di continuo, non era più fattibile. Seppur ora, di fatto, continui comunque a lavorare tantissimo, ma almeno lo faccio per me. Quindi, cambio lavoro, periodo di lockdown, tutti cominciano a fare il pane.

Ce la ricordiamo tutti quella follia dei lievitati.

Ecco. Inizio a vedere questa narrazione della cucina "fantastica", dove la vita in cucina sembrava risolversi, questi spazi di lavoro luminosi, cucine meravigliose, tutte le cosiddette ricette “facili e veloci” e così con un occhio più attento, ho cominciato a fare ironia sulla ‘cucina perfetta’ e ho aperto il mio profilo. E sì, devo ammetterlo, anche io ho cominciato per gioco, perché eﬀettivamente è stato così. Volevo oﬀrire un’altra visione della cucina. Per mostrare come si lavora realmente in questo mondo, per ragionare su questa sacralizzazione delle ricette, sembra che stiamo facendo tutti un Pollock, ma alla fine stiamo cucinando. E sia chiaro, cucinare ha una dignità altissima, certo, però ricordiamoci sempre che non stiamo salvando vite. Ho iniziato facendo solo foto accompagnate dai testi, anche perché la scrittura è l’altra mia grande passione. E così scrivevo di cucina sempre con ironia, poi sono arrivati i reel, ed eccoci qui. Tutto è nato un po’ da una critica a una rappresentazione della cucina molto finta, a mio avviso.

Hai mai aﬀrontato il pregiudizio che lavorare sui social sia facile e alla portata di tutti?

Ma certo. Lo avverto fortissimo. Il nostro lavoro essendo un lavoro ‘nuovo’ e svolgendosi su una piattaforma che è di tutti fa sentire l’utente nella tua stessa posizione. Della serie: che ci vuole?. Mi è capitato che mi abbiano chiesto se quello che facevo fosse realmente lavoro. Il lavoro è ciò che ti dà da vivere, ma il nostro non è spiegato suﬃcientemente. Qualcuno può pensare che chi fa contenuti guadagni solo per la sua creatività eppure non è solo questo. La creatività c’è magari al 20% e all’80% si tratta di organizzazione, al netto del fatto che la creatività va pagata, avere idee è un lavoro che non si esaurisce mai, è una ricerca costante. La mia giornata tipo, ad esempio, è molto banale. Alle 7 mi sveglio, alle 8.30 vado in laboratorio e fino al tardo pomeriggio sono lì. Ho solo due dipendenti. È tutta una questione di organizzazione e di fatica. Dietro qualsiasi profilo, anche il più scarso, dietro i contenuti di un creator ci sono ore e ore di lavoro. Nel mio caso parliamo di piano editoriale, organizzazione della spesa, montaggio, scrittura del voice over, ricetta. Per ciascun reel ci metto sette, otto ore.