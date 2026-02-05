Ma l'avete visto l'orologio di Timothée Chalamet in Marty Supreme? Ecco il modello, il costo e tutto quello che dovete sapere

Gli Omega di 007, il Day-Date “President” di Tony Soprano, ci sono orologi entrati nella storia del cinema e della televisione. Un orologio da solo può raccontare la storia di un personaggio: la sua epoca, le sue aspirazioni, i suoi gusti e la sua estrazione sociale. È così anche per l'orologio scelto per Timothée Chalamet nel film Marty Supreme. Nella pellicola, diretta da Josh Safdie, Chalamet interpreta Marty Mauser, un commesso in un negozio di scarpe che cerca di sfondare come giocatore da ping pong nella New York degli anni '50. In quegli anni era ancora raro trovare negli Stati Uniti orologi svizzeri. Serviva un orologio vintage, americano e che avrebbe indossato un membro della working class. A pensarci è stato Michael Jortner, prop artist del film e grande appassionato di orologi. Jortner grazie al suo lavoro ha accumulato una grande collezione di orologi vintage dagli anni '50, '60 e '70. Proprio da questa collezione è andato ad attingere, pescando un brand ormai scomparso: Elgin.

Nata nella seconda metà dell'Ottocento nell'omonima cittadina, è stata una delle case simbolo della piccola orologeria americana fino ai tardi anni '60. Ha rappresentato un periodo in cui gli orologi non erano solo un accessorio ma uno strumento. Ha rappresentato l'orologeria per la classe proletaria prima dell'esplosione della produzione su vasta scala. Perfetto per Timothée Chalamet e il suo Marty Mauser, che ha optato per un Elgin 6728.