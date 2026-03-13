Siamo andati a mangiare da Carlo Cracco all’Hotel Corinthia a Roma, ci ha serviti personalmente e lo abbiamo intervistato: “Io antipatico? Solo se mi rompono i coglio*i”. Ma com’è la sua carbonata?

Intanto nessuno ci ha chiesto “sapete come funziona qui?” Ed è già la vita per noi, sul menù non è riportato ‘Il nostro pane’ e il ricordo delle sciagurate tavolette di ardesia è lontano. Alcun Mare del Cantabrico è stato scomodato per le sue accidenti di alici e Bronte è un ridente comune italiano situato alle pendici dell’Etna non degno di nota unicamente per i suoi cavolo di pistacchi. Addirittura una quantità imprecisata di fosse sono rimaste deserte dagli invadenti pecorini e non siamo molestati dagli ineluttabili pomodorini del Piennolo. Le piace ancora cucinare Chef? – incalziamo- “Sempre! È il mio lavoro, la mia passione. Mi hanno portato a mangiare al Biondo Tevere, sulla Via Ostiense” – una goccia di sudore ci riporta alla pasta con le vongole stantia che ci sorbimmo per MOW in onore a Pasolini, che mangiò proprio lì la sua ultima cena – “La pizza e il supplì li ho graditi”. Insomma Chef, lei non è antipatico come dicono; “Sono antipatico quando mi rompono i coglioni”. Come biasimarlo. La proposta di Chef Cracco apposta per noi è l’ovetto con gli asparagi bianchi; ci affidiamo a lei, santità, annunciamo con gli occhi rivoltati all'indietro in segno di sottomessa bona fides. Il tempo di una scarpetta nell'olio italiano spremuto a freddo ed ecco che Cracco ci apparecchia con due piattini di teneri e delicati turioni coltivati in assenza di luce solare con un uovo in camicia. ‘C'è un po' di vaniglia’, ci svela accarezzandoci le tube uditive. Gli asparagi cotti al vapore caldi si inondano di tuorlo fondendosi con il classico burro in un classico contesto cremoso. E mo chi glielo dice che l’uovo poco cotto non ci gusta? Ci perdoni Chef, non sappiamo se venir meno per il fatto di essere stati serviti da lei o perché l'uovo con l'albume bavoso, a noi indegni induce il conato più vero. Abbiamo messo poi alla prova lo chef più temuto d'Italia con il grande classico romanesco, sua maestà la solita carbonara: il rigatone ruzzolato nella sua crema dorata intensa, forse troppo al dente, il guanciale in due consistenze, croccante e morbido, il parmigiano pregiato in scaglie per non cadere nella burinata della canonica ‘pioggia’, buona, per carità. Nulla che giustifichi la signature, però. Al ristorante che piace a Totti la mangiamo dignitosa smarrendo però la dignità nella "cofana" di ceramica. Con gli spaghetti alle vongole e broccolo romanesco ci perdiamo invece in una immersione nel Mediterraneo: i sapori sono in purezza, sembra di mangiare il mare, esaltato dalle cime dell’ortaggio dalle perfette verdi geometrie. Ci scoliamo ben tre cocktails da quasi trenta euro l'uno, un gin lemon ma con la limonata San Pellegrino ‘perché ancora non abbiamo la Schweppes lemon’ - mai più Signori...- un Tiki Martini cocco e ananas splendido e una creazione a base di pomodorini tequila e fumo, strabiliante. Chiudiamo con un altro caposaldo italico, il tiramisù, che qui di sicuro non è presentato nel barattolo della conserva, con la crema che si infila nella filettatura sporcando il coperchio con la guarnizione di gomma, e quando ci ricapita. Arriva in una cristallina coupette, la crema spolverata di fresco del cacao che regala il colpo d’occhio di una istantanea di resa grazie a Dio, l'affondo è come infilare la mano nella sabbia vellutata di un atollo tropicale, la stessa emozione paradisiaca, il savoiardo poroso incontra la crema ahinoi poco dolce con scarso sentore di caffè a contrasto, e poi l’amara sorpresa dei pezzetti di cioccolato che violano l’incanto, insultano la texture setosa. Noi a questo tiramisù diamo un 6 per il mite carattere.