Giorgia Meloni a Milano per il referendum: tra “Per sempre sì” di Sal Da Vinci e l'uscita su Mattarella di tal Musumeci ecco cosa è successo di campo

È abbastanza vero che fosse stato un pericoloso terrorista nulla avrebbe impedito il successo di un attentato omicida. Di chi è la colpa? È anche vero che a questo evento se qualche lupo solitario avesse deciso di far esplodere buona parte del governo, oppure di fare una strage tra i numerosi presenti, non avrebbe avuto grossa difficoltà. A distanza di pochi secondi dalla platea qualche altro folle grida a pieni polmoni “Giorgia sei stupenda”. La premier fa finta di non aver sentito, tutti ridono. La scena ricorda un po’ il “sì na pret” di qualche Sanremo fa con Rose Villain. Ora si può iniziare e vi risparmieremo la trascrizione completa del discorso, ma rileviamo semplicemente che Giorgia Meloni deve aver cambiato ghostwriter, oppure dev’essere molto stanca, perché anche le sue parole sono stanche, non fanno più presa come un tempo. Le ci va una vacanza, una di quelle lunghe in cui riprendersi un po’ da questo massacro che è il potere. Nonostante ciò i presenti applaudono chiassosamente con le mani ormai paonazze. Il discorso si chiude poi con uno strano sproloquio a proposito del fatto che se non vincerà il Sì, purtroppo chi ha votato no, non si ritroverà libero dal governo che odia, ma se lo terrà fino alle prossime elezioni politiche insieme con una magistratura corrotta, ma soprattutto con stupratori e criminali vari sparsi per l’Italia. Perché l’obiettivo di questa riforma, d’altronde “non è liberarsi dei magistrati”. Bisogna fare chiarezza dato tutto quel che si è detto di recente. Ecco, e ora che si è detto tutto, si chiude il sipario e Meloni, come è apparsa, scompare. La gente piano piano si dilegua e l’ora del giudizio si avvicina. Chissà quel che sarà, forse che sì, forse che no.