Siamo arrivati al Referendum sulla giustizia e abbiamo fatto schifo (quasi) tutti, ma qualcuno di più

Potremmo chiuderla dicendo che abbiamo fatto schifo tutti. Quelli per il Sì e quelli per il No. Fino a ieri la destra di governo ha sostenuto la riforma della giustizia, e dunque il Sì al referendum, facendo propaganda e parlando di argomenti che con la riforma non c’entrano nulla. L’immigrazione, i giudici di sinistra, il risarcimento per Carola Rackete e così via. Scrivo fino a ieri perché Giorgia Meloni ha scelto di spiegare i tre motivi per cui questa riforma ha senso ed è sacrosanta, e per una volta ha evitato la retorica reazionaria.

La sinistra ha fatto altrettanto, gridando all’allarme fascismo, scomodando la massoneria deviata, i complotti, la criminalità organizzata e pure l’Ungheria di Orbán. Mancavano le cavallette. Nel mezzo ci sono stati sostenitori del No e sostenitori del Sì moderati, ma scompaiono tra i Nordio con la sua capa di gabinetto, i Salvini, e i Barbero, Pif e Montanari in cerca di attenzioni.

Saremmo falsi, però, a dire che tutti hanno fatto schifo alla stessa maniera. La destra ha spesso riproposto il solito metodo da campagna elettorale permanente. Poche idee e confuse, a dimostrazione che neanche nella maggioranza avevano tutti capito davvero la riforma. Ma a sinistra hanno fatto molto peggio. La sinistra italiana ha scoperto, ora per la prima volta, il potere della propaganda populista.