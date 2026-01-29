Pif, ma che ti fiuti? Invece di annusare odore di Ungheria perché prima non leggi davvero la riforma della giustizia? Era meglio Barbero

Anche Pif scende in campo per il fronte del No, e ci fa rimpiangere Barbero. Sì perchè almeno lo storico aveva provato nel suo video ad entrare nel merito della riforma, seppur con una sequela di sciocchezze. Il video di Pif è al contrario un concentrato di quasi tre minuti di nulla. Una sfilza di “A me pare”, “Ho paura che”, “Secondo me”. L'obiettivo è sempre quello di alimentare i sospetti, di alludere al controllo del governo, allo Stato fascista. Ma dov'è il merito? Dove sono i fatti? Una legge è fatta da un testo e nei manuali di diritto si dice "in claris non fit interpretatio", se la norma è chiara non c'è bisogno di interpretazione. Nel diritto non c'è spazio alle congetture, alle ipotesi.

Forse Pif non entra nel merito perchè come dice “Non vorrei fare la fine di Barbero”. Ma in quel caso basterebbe non dire fandonie... Dice che il sorteggio non lo convince, “mi sembra un po' a sfavore della magistratura e a favore della politica”. Non si spiega però dove sarebbe questo sfavore. I componenti dei nuovi Csm saranno estratti a sorte: per un terzo estratti da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati giudicanti e requirenti. Un terzo contro due terzi, se la matematica non è un opinione c'è una chiara supremazia della magistratura. Semmai lo sfavore è per le correnti, che non varranno più un fico secco. Se lo sfavore sta poi invece nel fatto che il Parlamento, e non il governo, sceglie un elenco da sorteggiare... Quanti avvocati conoscete con almeno quindici anni di servizio? Sarebbero tutti adatti a sedere nel Csm? La risposta viene spontanea, una preselezione è necessaria.

Poi secondo Pif è “evidente che con tutti i problemi che ha la giustizia italiana questo non sia la priorità. Ci sono prima mille altri problemi da risolvere come quello dei tempi dei processi”. Qualunquismo puro. Peccato che all'articolo 111 della nostra Costituzione, quello dedicato al giusto processo, viene sì detto che per ogni processo: “La legge ne assicura la ragionevole durata”, ma anche che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Sono entrambi principi cardine che meritano egual tutela. O forse uno è di Serie A e l'altro di Serie B? Quella di Pif è retorica d'accatto. Non si può cambiare qualcosa se prima c'è altro da migliorare? E allora che pensiamo a fare alla giustizia! Ci sono gli ospedali? Le scuole? Le strade?