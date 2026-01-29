“A me dirà la verità”: la sorella di Federica Torzullo vuole incontrare Claudio Carlomagno. Da Anguillara Sabazia anche la prima notizia “umana” (sul figlio) mentre le indagini non si fermano

A un umano, e comprensibile, desiderio che probabilmente non potrà essere assecondato subito, però, ce ne è stato un altro che, invece, s’è formalizzato in queste ore. E è la prima piccola consolazione dentro l’orrore di tutta questa storia: il figlio di dieci anni della coppia non dovrà finire in una comunità. Sembra banale, ma quando ci sono di mezzo i servizi sociali e i magistrati dei minori, non è mai così tutto secondo buon senso. Il tribunale per i Minorenni di Roma, comunque, questa volta ha confermato l’affidamento ai nonni materni, con il sindaco del Comune di Anguillara Sabazia come tutore.

L’invio del bambino in una struttura educativa è definitivamente scongiurato e questo potrà assicurare un minimo di stabilità in un contesto familiare chiaramente sconvolto. Ma anche un contesto in cui una intera famiglia ha già detto in ogni modo di non cercare vendetta e di volere solo una verità che possa restituire dignità a Federica e, di conseguenza, anche equilibrio per le figure di riferimento rimaste a un bambino che, pure con tutti i supporti del caso, non avrà l’infanzia felice che invece dovrebbe essere diritto sacrosanto di tutti.