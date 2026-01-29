Ecco il video dell’assalto degli ultras del Napoli ai tifosi del Chelsea rifugiati in un pub. Il grido di battaglia (“combatti!”), bastoni e caschi sul vetro del locale

Nel video appaiono circa una ventina di persone che gridano e invitano i rivali a uscire. Qualcuno urla: “Combatti”. Altri continuano a battere sul vetro con il bastone. Scene di violenza ultras già viste di recente. Membri delle curve di Napoli e Lazio si sono scontrati sull’A1 vicino Frosinone. Un conflitto che ha portato all’identificazione di 80 laziali e circa 300 napoletani (arrivati a Torino per la trasferta contro la Juventus). Un altro filmato ritraeva i tifosi partenopei assaltare un bus di fan della Juve. Fatti che difficilmente sarebbero rimasti impuniti. Affezionati di Lazio e Napoli non potranno seguire le loro squadre in trasferta per tutto il resto della stagione. Un provvedimento analogo a quello voluto dal Viminale per le curve di Fiorentina e Roma dopo la guerriglia sull’A1 all’altezza di Casalecchio. Sembrano tornati frequenti gli episodi di violenza ultras sulle strade e nei giorni delle partite. Altri casi sono stati documentati a Como, a Bologna, a Genova. Oltre ai daspo, però, ci sono limitazioni che riguardano tutti, ultras e tifosi ordinari.