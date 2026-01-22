Scontri tra ultras di Bologna e Celtic prima della partita di Europa League: botte e feriti, alcuni scozzesi fermati

Botte tra ultras del Bologna e del Celtic prima della partita di Europa League. La polizia è intervenuta, alcune decine di tifosi scozzesi sono stati fermati. Botte e feriti “non gravi”: la Questura è al lavoro per ricostruire i fatti

Foto: Ansa

Settimana intensa, quella degli ultras italiani. Domenica scorsa affezionati di Fiorentina e Roma si sono scontrati in autostrada. La violenza esplosa sull’A1 è costata alle due tifoserie il blocco per le trasferte fino a fine stagione. Oggi giovedì 22 gennaio a Bologna, prima della partita di Europa League tra la squadra di casa e il Celtic, altri scontri hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: pare che circa trenta tifosi scozzesi e pochi ultras bolognesi si siano incontrati in via Andrea Costa, poco dopo le 16, fuori da un centro commerciale. Sono tanti i supporter del Celtic arrivati in città, circa tremila, ma lo scontro ha riguardato poche decine di loro. La Questura, stando a quanto riporta Bologna Today, avrebbe comunicato che la violenza è cominciata dal bar Dalla, quando una quarantina di tifosi scozzesi e bolognesi hanno dato il via ad alcune scaramucce.

Niente di troppo serio comunque, ma la polizia è dovuta intervenire lo stesso. I feriti sarebbero “non gravi”. Un gruppo di scozzesi è stato fermato e le forze dell’ordine stanno esaminando i fatti e la loro situazione. In città sono presenti circa trecento agenti. Proprio in vista di possibili eventi problematici, è stata predisposta una fan zone per i tifosi del Celtic in via Serlio, con il meeting point a Villa Cassarini. Il corteo degli scozzesi è partito da lì in direzione stadio. Recentemente gli ultras del Bologna sono stati protagonisti degli scontri di Como, quando lariani e rossoblù hanno creato il caos nella città lombarda. Oltre cinquanta furono i soggetti denunciati. Da capire se in seguito alle violenze di oggi verranno presi altri provvedimenti ai danni della tifoseria del Bologna.

Foto:

Ansa

