Scontri tra ultras di Bologna e Celtic prima della partita di Europa League: botte e feriti, alcuni scozzesi fermati

Settimana intensa, quella degli ultras italiani. Domenica scorsa affezionati di Fiorentina e Roma si sono scontrati in autostrada. La violenza esplosa sull’A1 è costata alle due tifoserie il blocco per le trasferte fino a fine stagione. Oggi giovedì 22 gennaio a Bologna, prima della partita di Europa League tra la squadra di casa e il Celtic, altri scontri hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: pare che circa trenta tifosi scozzesi e pochi ultras bolognesi si siano incontrati in via Andrea Costa, poco dopo le 16, fuori da un centro commerciale. Sono tanti i supporter del Celtic arrivati in città, circa tremila, ma lo scontro ha riguardato poche decine di loro. La Questura, stando a quanto riporta Bologna Today, avrebbe comunicato che la violenza è cominciata dal bar Dalla, quando una quarantina di tifosi scozzesi e bolognesi hanno dato il via ad alcune scaramucce.