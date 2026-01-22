Guerriglia ultras sull’A1, Salvini interviene sul blocco alle trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina: “Vietare la passione non è la soluzione”. Il ministro è in disaccordo col Viminale?

Lo stop alle trasferte, come abbiamo detto, riguarda tutti i tifosi di Fiorentina e Roma, non solo gli ultras. Eppure, sembra suggerire Salvini, sono solo 200 le persone coinvolte negli scontri dello scorso weekend. Perché danneggiare due club con sanzioni che colpiscono indistintamente chiunque? Salvini parla da tifoso, oltre che da Ministro. Senza ovviamente aprire polemiche con il capo del Viminale, qualche differenza di vedute c’è. È una storia già raccontata: la tentazione, quando si parla di tifo organizzato, è di equiparare ultras e supporter “ordinari”. Le curve di Milan e Inter hanno già manifestato il loro disappunto quando erano state spiccate le blacklist e vietati striscioni e bandiere: perché se l’inchiesta riguarda una manciata di persone ci dobbiamo rimettere tutti? E ora sorge una domanda: le curve di Fiorentina e Roma diranno qualcosa?