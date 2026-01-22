Una corda, una bici, due pizze e mille domande: Annabella Martinelli, la sentenza dell'autopsia e il bisogno di mistero con il professor Forlivesi

Annabella Martinelli a quella corda in mezzo alle sterpaglie dell'hinterland padovano ci è arrivata da sola. Con le sue gambe, con la sua bicicletta. Il cerotto sulla bocca? Un modo per andarsene in silenzio, senza disturbare. L'unica voce lasciata al mondo sono i bigliettini trovati nello zaino. Questa è, al momento, la verità investigativa consegnata dall'autopsia eseguita sul corpo della ventiduenne. Una verità che non cancella del tutto i dubbi, alimentati da alcuni elementi considerati anomali. Ma un'autopsia può davvero stabilire se un suicidio sia stato autentico o indotto? E cosa non torna nella storia della studentessa di Teolo? Soprattutto: queste suggestioni che nascono, crescono e spesso si spengono attorno ai casi aiutano o complicano le indagini? Ne abbiamo parlato con il Professor Andrea Forlivesi, docente al corso di laurea in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza all'Università di Bologna.

L'autopsia ha confermato l'ipotesi del suicidio. Ma che tipo di elementi può fornire rispetto a un eventuale concorso di terzi?

È importante chiarire che l’autopsia è un’analisi del corpo finalizzata ad accertare cause, modalità e tempi della morte, oltre all’eventuale presenza di segni di reato. Non è, di per sé, uno strumento investigativo completo, ma un supporto alla ricostruzione dell’evento. Per distinguere tra suicidio, suicidio indotto o omicidio occorre valutare molti altri aspetti: il luogo, la postura del corpo, gli oggetti presenti, la dinamica presunta, ma anche elementi pregressi come problemi personali, lavorativi o relazionali. Nel caso della ragazza di Padova, l’autopsia non ha rilevato segni di violenza esterna o lesioni compatibili con l’intervento di terzi, motivo per cui si ritiene che si tratti di un suicidio.