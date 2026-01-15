Chi ha visto Annabella Martinelli per l'ultima volta? Il racconto di due testimoni e quella pizza per due che lascia troppi dubbi

Era infreddolita e ben coperta: ma, evidentemente, pure fuori posto nel modo, visto che la sua presenza è rimasta impressa proprio perché inusuale. Annabella Martinelli, ventidue anni, studentessa di Giurisprudenza, era, appunto, “infreddolita ma ben coperta” nella pizzeria Dove Come Quando di Salvezzano Dentro. S’era appena fatta circa mezz’ora di strada in sella a una bicicletta rosa nel freddo della notte dell’hinterland padovano. È da qui che iniziano a prendere forma le prime testimonianze sugli ultimi avvistamenti della ragazza, uscita di casa la sera del 6 gennaio e mai più rientrata.

A parlare è il proprietario della pizzeria, ultima tappa certa prima che Annabella svanisse. “Lei non era una nostra cliente abituale e non l’avevo mai vista – racconta - Ha ordinato le pizze con una normale telefonata, poi è passata a prenderle. La ricordo perché quella sera avevamo lavorato molto bene nella fascia oraria della cena e a quell’ora non c’erano persone in attesa, né per i tavoli né per l’asporto. Abbiamo chiuso alle 23”. Poche persone, dunque, e una scena apparentemente ordinaria. “Avrà ordinato un quarto d’ora prima delle 22 – continua – ed è passata intorno alle 22, 22.10. Non ricordo come abbia pagato, c’era il mio dipendente alla cassa. È rimasta pochi minuti, le pizze erano già pronte. Era incappucciata e molto infreddolita. Non so dire con che mezzo si sia allontanata, se a piedi, in bicicletta o in auto”.

La pizzeria si affaccia sulla via Euganea, l’arteria che da un lato conduce verso Padova e dall’altro porta a Teolo e ai Colli Euganei, proprio nella direzione in cui Annabella si sarebbe incamminata. È lì che si concentrano le ricerche. A confermare l’allontanamento in bicicletta sono state le telecamere di sorveglianza, che la riprendono sola, incappucciata, con due cartoni di pizza sistemati sul portapacchi. Ed è proprio quella seconda pizza a catalizzare ora l’attenzione degli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona. Per chi era destinata? Una domanda che pesa più di quanto sembri e che potrebbe rappresentare una chiave decisiva.