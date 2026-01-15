22 anni per Pino Caminiti, il ras dei parcheggi di San Siro. Dal processo Doppia Curva all’omicidio confessato in auto. E in Appello potrebbe arrivare l’assoluzione. Una storia di mala tra Turatello e lo spaccio

Pino Caminiti, il ras dei parcheggi di San Siro, ultras dell'Inter, per gli inquirenti uomo di raccordo tra mondo imprenditoriale, curve e clan calabresi, è stato condannato in primo grado per omicidio. L'indagine Doppia Curva gli era già costata una condanna a 5 anni per il suo ruolo nei business criminali legati allo stadio di Milano. L’omicidio, invece, risale al 1992: per l'omicidio di Fausto Borgioli è stato condannato a 22 anni, la sentenza è stata emessa mercoledì 14 gennaio in Corte d’Assise. In aula non sono stati sentiti testimoni. Caminiti era un individuo capace di gestire relazioni con personaggi rilevanti all'interno dell'ecosistema nato intorno alle tifoserie organizzate di San Siro: parlava con Vittorio Boiocchi, capo di curva Nord prima dell’avvento di Andrea Beretta; e con Giuseppe Calabrò, U Dutturicchiu, considerato figura apicale della mafia calabrese in Lombardia. Del resto era proprio Caminiti a controllare i posteggi dello stadio, secondo Beretta il luogo in cui la Milano bene e la Milano male si incontravano, lì ha esercitato la sua capacità di gestione di relazioni. Grazie a quell’indagine che ha demolito il tifo organizzato di Milan e Inter, però, la Procura ha potuto riaprire il caso di quel vecchio omicidio del 1992. Fausto Borgioli è la vittima dell’omicidio per cui Pino Caminiti è imputato come esecutore materiale. Nel processo è stata esclusa l’aggravante della premeditazione. L’avvocato Angelo Colucci ha spiegato che, in assenza dell’aggravante, il reato risulterebbe prescritto, e ha annunciato ricorso in appello, puntando a una piena assoluzione. Borgioli, uomo ritenuto vicino a Francis Turatello, “Faccia d’angelo”, era stato ucciso il 19 ottobre 1992 a Milano.